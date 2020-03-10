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Пензенец лишился около 70 тыс. рублей, пытаясь заработать на ставках

15:35 | 10.03.2020 | Криминал

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Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. 30-летний житель Пензы лишился около 70 тыс. рублей, пытаясь заработать на спортивных ставках. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Пензенец лишился около 70 тыс. рублей, пытаясь заработать на ставках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, в мобильном приложении Telegram он обнаружил страницу неизвестного ранее пользователя с предложением принять участие в ставках на спортивные события. Он написал незнакомцу и договорился об участии, после чего перевел на счет банковской карты 5 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что после этого мужчину проинформировали о выигрыше в 101 тыс. рублей, для получения которого требовалось перечислить комиссию и налог.

«В результате он перевел по указанным реквизитам 68 тыс. рублей, после чего незнакомец перестал выходить на связь», — сказали в УМВД.

В пресс-службе отметили, что по факту мошенничества организована проверка.

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