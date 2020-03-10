Ликвидирован подпольный игровой клуб на проспекте Строителей в Пензе Криминал

Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. Подпольный игровой клуб ликвидирован на проспекте Строителей в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Фото: 58.мвд.рф

«Вход в подпольный зал был оборудован системой видеонаблюдения. Доступ в клуб имел ограниченный круг лиц. Чтобы попасть внутрь, игроки звонили на специальный телефон, в который были занесены данные постоянных посетителей. Если звонок поступал с неизвестного номера, работники клуба не брали трубку и дверь не открывали. Несмотря на эти предосторожности, полицейским удалось проникнуть внутрь», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в момент появления оперативников внутри находились работники заведения и посетители.

«Из подпольного клуба изъято 16 единиц игрового оборудования», — уточнили в УМВД.

В управлении пояснили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства осуществления противоправной деятельности и причастные к ней лица.