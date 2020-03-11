В Пензе наркосбытчик использовал жену и ребенка как прикрытие — УМВД Криминал

Пенза, 11 марта 2020. PenzaNews. Житель Пензы 1995 года рождения, задержанный по подозрению в сбыте наркотиков, использовал жену и ребенка как прикрытие. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Установлено, что злоумышленник прибыл в Пензу из одной из стран ближнего зарубежья около трех лет назад. Долгое время он работал в шашлычной, а затем решил заняться распространением наркотиков бесконтактным способом. Полицейские задержали мужчину при попытке забрать партию наркотического средства «скорость» весом около 50 граммов из тайника, находившегося в лесном массиве в районе улицы Окружной. В этот момент подозреваемый прогуливался вместе с женой и ребенком, которых использовал в целях конспирации», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в гаджетах задержанного оперативники нашли координаты «закладок», сделанных на территории Пензы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.