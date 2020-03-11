EN
21:28:10 Среда, 11 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе наркосбытчик использовал жену и ребенка как прикрытие — УМВД

18:30 | 11.03.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 11 марта 2020. PenzaNews. Житель Пензы 1995 года рождения, задержанный по подозрению в сбыте наркотиков, использовал жену и ребенка как прикрытие. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе наркосбытчик использовал жену и ребенка как прикрытие — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник прибыл в Пензу из одной из стран ближнего зарубежья около трех лет назад. Долгое время он работал в шашлычной, а затем решил заняться распространением наркотиков бесконтактным способом. Полицейские задержали мужчину при попытке забрать партию наркотического средства «скорость» весом около 50 граммов из тайника, находившегося в лесном массиве в районе улицы Окружной. В этот момент подозреваемый прогуливался вместе с женой и ребенком, которых использовал в целях конспирации», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в гаджетах задержанного оперативники нашли координаты «закладок», сделанных на территории Пензы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе двое юношей пострадали в ДТП с мотоциклом Вынесен приговор гендиректору зерносушильной компании «Оранж»
В зоопарке Пензы проснулся гималайский медведь Всероссийский конкурс «Вокальный сундучок» объединит в Пензе более 250 участников
«Кукольный дом» и пензенский ТЮЗ получат около 5 млн. рублей Ушел из жизни доцент кафедры «Экономическая теория и международные отношения» ПГУ Маслов
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама