Жертва телефонного мошенничества взяла кредит и перевела деньги на чужой счет Криминал

Пенза, 14 марта 2020. PenzaNews. 27-летняя жительница Сердобского района Пензенской области оформила кредит и перевела полученные деньги незнакомцу, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сказал, что на имя собеседницы оформлен кредит на сумму 80 тыс. рублей. Незнакомец пояснил, что для его оплаты необходимо оформить еще один кредит на такую же сумму, снять деньги с банковской карты и перевести их на счет, который он назовет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина выполнила инструкции злоумышленника и перечислила 96 тыс. рублей на счет абонентского номера мобильной связи.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.