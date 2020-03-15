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В Пензе задержан подозреваемый в сбыте героина

10:43 | 15.03.2020 | Криминал

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Пенза, 15 марта 2020. PenzaNews. Полицейские задержали в Пензе уроженца Таджикистана 1987 года рождения при попытке оборудовать тайник для бесконтактной передачи наркотических средств. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе задержан подозреваемый в сбыте героина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе личного досмотра оперативники обнаружили у гражданина 14 свертков с героином. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого сотрудники полиции нашли более 2 граммов героина, приготовленного для личного потребления», — уточнили в ведомстве.

В полиции добавили, что, по предварительным данным, злоумышленник приезжал в Пензу из Московской области, откуда привозил запрещенные вещества.

«Он снимал на сутки квартиру и в ночное время делал закладки в разных районах города», — сказали в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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