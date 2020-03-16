Заключен под стражу житель Заречного, обвиняемый в убийстве Криминал

Заречный, 16 марта 2020. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении жителя Заречного Пензенской области, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 3 марта обвиняемый 1968 года рождения распивал спиртное в одном из подъездов дома на проспекте Мира в Заречном. Через некоторое время из лифта вышли трое незнакомых мужчин, которые пригласили его в гости к одному из них. Тот согласился. В процессе совместного распития спиртного между мужчинами возник конфликт. Со слов злоумышленника, новые знакомые начали интересоваться, имеются ли у него дома и при себе денежные средства. В ходе ссоры один из них нанес обвиняемому удар по голове табуретом, в ответ мужчина схватил нож и ударил им не менее двух раз по телу обидчика», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что затем злоумышленник, предположительно, причинил другому мужчине множественные колото-резаные ранения груди, от которых тот скончался.

«Противоправные действия мужчины были пресечены прибывшими на место сотрудниками полиции. Потерпевший вместе с приятелем удерживал дверь в квартиру до приезда правоохранителей, чтобы обвиняемый не скрылся с места происшествия», — отметили в СУ СКР.