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Заключен под стражу житель Лунино, обвиняемый в смерти отца

16:08 | 19.03.2020 | Криминал

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Лунино, 19 марта 2020. PenzaNews. Житель рабочего поселка Лунино Пензенской области 1954 года рождения, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключен под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Заключен под стражу житель Лунино, обвиняемый в смерти отца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 25 февраля между отцом и сыном, проживающими совместно на улице Ломоносова в Лунино, внезапно возник конфликт на бытовой почве. В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес не менее двух ударов в область груди потерпевшего 1930 года рождения, от чего наступила смерть последнего. Осознав, что отец скончался, обвиняемый позвонил своему брату, который по прибытии на место происшествия проинформировал о случившемся правоохранительные органы», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что назначен ряд судебных экспертиз, а также выполняются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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