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В Кузнецком районе мужчина оштрафован за уклонение от призыва в армию

18:03 | 19.03.2020 | Криминал

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Кузнецк, 19 марта 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено жителю Кузнецкого района Пензенской области 1997 года рождения, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В Кузнецком районе мужчина оштрафован за уклонение от призыва в армию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в августе 2018 года молодой человек был надлежащим образом уведомлен о явке 25 сентября в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Не имея уважительных причин и оснований, предусмотренных действующим законодательством, он в указанный день в военный комиссариат не явился», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, получив в сентябре очередную повестку, мужчина вновь не явился в военкомат.

«В ходе расследования уголовного дела он пояснил, что не желает проходить военную службу ввиду семейных обстоятельств», — уточнили в управлении.

Приговор по данному делу пока не вступил в законную силу.

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