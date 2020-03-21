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Под Пензой возбуждено дело по факту кражи со счетов мужчины около 190 тыс. рублей

13:46 | 21.03.2020 | Криминал

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Пенза, 21 марта 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи со счетов трех кредитных карт 44-летнего жителя Городищенского района Пензенской области 186 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Под Пензой возбуждено дело по факту кражи со счетов мужчины около 190 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ранее ему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и сказала, что со счетов кредитных карт собеседника похищены деньги, а для их возврата необходимо продиктовать реквизиты и коды, которые поступят в SMS», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что мужчина выполнил инструкции незнакомки и лишился денег.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в УМВД.

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