Под Пензой возбуждено дело по факту кражи со счетов мужчины около 190 тыс. рублей Криминал

Пенза, 21 марта 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи со счетов трех кредитных карт 44-летнего жителя Городищенского района Пензенской области 186 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«По словам мужчины, ранее ему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и сказала, что со счетов кредитных карт собеседника похищены деньги, а для их возврата необходимо продиктовать реквизиты и коды, которые поступят в SMS», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что мужчина выполнил инструкции незнакомки и лишился денег.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в УМВД.