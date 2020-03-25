Жительницу Заречного обманули более чем на 70 тыс. рублей при покупке медицинских масок Криминал

Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту мошенничества, жертвой которого стала индивидуальный предприниматель из Заречного Пензенской области, лишившаяся более 70 тыс. рублей при попытке купить медицинские маски через интернет.

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«На одном из сайтов женщина обнаружила объявление о продаже медицинских масок и связалась с продавцом. Тот пояснил, что для заключения безопасной сделки необходимо осуществить ее через сервис бесплатных объявлений «Avito» и прислал ссылку. Покупательница перешла по ней, открыла объявление на странице, внешне похожей на указанный сайт и, следуя инструкциям продавца, при оформлении сделки ввела реквизиты своей банковской карты, совершив платеж на сумму 24 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что продавец, ссылаясь на технический сбор, еще дважды попросил женщину перейти по ссылке и ввести код из SMS, причем каждый раз происходило списание 24 тыс. рублей.

«Она перезвонила в службу поддержки сервиса «Avito», где ей пояснили, что такого объявления на сайте нет, а страница, которую гражданка открыла по присланной ей ссылке, является фейковой», — сказали в полиции.

В УМВД уточнили, что в общей сложности у женщины похищено 72 тыс. рублей.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.