EN
20:16:19 Среда, 25 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области мужчина приговорен к 7 годам колонии за смерть сожительницы

16:38 | 25.03.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено в Нижнеломовском районе Пензенской области мужчине 1984 года рождения, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области мужчина приговорен к 7 годам колонии за смерть сожительницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в вечернее время 20 ноября 2019 года мужчина, находясь по месту своего жительства на улице Луговой в селе Большие Хутора, в ходе внезапно возникшей ссоры с сожительницей 1971 года рождения нанес ей не менее 25 ударов руками и металлическим табуретом, после чего вышел из дома. Вернувшись, он обнаружил женщину без признаков жизни», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что приговор не вступил в законную силу.

Новости партнеров
Читайте также
На регистрацию брака в ЗАГС из-за коронавируса рекомендовано приглашать не более 10 гостей Губернатор Никитин прокомментировал назначение Васянина своим советником
В Пензе решено не проводить субботник 28 марта Жительницу Заречного обманули более чем на 70 тыс. рублей при покупке медицинских масок
В «Т Плюс» призвали жителей Пензы своевременно оплачивать коммунальные услуги Дополнительная секция светофора будет регулировать поворот с улицы Кулакова к «Суворовскому»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама