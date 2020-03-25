В Пензенской области мужчина приговорен к 7 годам колонии за смерть сожительницы Криминал

Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено в Нижнеломовском районе Пензенской области мужчине 1984 года рождения, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что в вечернее время 20 ноября 2019 года мужчина, находясь по месту своего жительства на улице Луговой в селе Большие Хутора, в ходе внезапно возникшей ссоры с сожительницей 1971 года рождения нанес ей не менее 25 ударов руками и металлическим табуретом, после чего вышел из дома. Вернувшись, он обнаружил женщину без признаков жизни», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что приговор не вступил в законную силу.