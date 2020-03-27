В Лунинском районе насильник приговорен к 6 годам колонии Криминал

Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено в Лунинском районе Пензенской области мужчине 1984 года рождения, который признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 4 ноября 2019 года 35-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц рабочего поселка Лунино увидел ранее незнакомую девушку. Воспользовавшись тем, что поблизости больше никого не было, злоумышленник напал на потерпевшую и, применяя насилие, а также высказывая в ее адрес угрозы убийством, совершил в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуального характера», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что личность злоумышленника была установлена в течение нескольких часов.

«Им оказался житель рабочего поселка Башмаково, который проживал на тот момент в Лунино около месяца. Мужчина был задержан и по решению суда заключен под стражу», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.