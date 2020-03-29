В Пензе задержан вор, уснувший на месте преступления Криминал

Пенза, 29 марта 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже имущества из офиса на улице Ново-Тамбовской в Пензе, который уснул на месте преступления, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Разбив окно, злоумышленник проник в офис, откуда похитил системный блок, монитор, клавиатуру, мобильный телефон, USB-модем и лазерную рулетку», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по словам задержанного, первый раз он проник в помещение незамеченным, забрал имущество и ушел, а через некоторое время вернулся, но, поскольку был пьян, уснул за столом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».