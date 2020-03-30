В Пензе организована проверка по факту мошенничества на 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Полиция Пензы начала проверку по факту мошенничества при продаже сельхозтехники на сумму более 2 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России.

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«С заявлением в правоохранительные органы обратилась представитель организации. По ее словам, накануне в ходе телефонных переговоров она договорилась с сотрудниками фирмы из Московской области о покупке сельскохозяйственной техники на сумму 2 млн. 100 тыс. рублей. После этого по электронной почте женщина получила письмо с реквизитами для оплаты, в котором вместо компании из Подмосковья была указана организация из Уфы», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что женщина перевела эту сумму, но технику так и не получила.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.