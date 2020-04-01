Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в смерти знакомого в Спасске Криминал

Спасск, 1 апреля 2020. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении мужчины 1995 года рождения, которому предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителя Спасска Пензенской области, повлекшем по неосторожности его смерть. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 24 марта обвиняемый вместе с друзьями направился в дом к своему знакомому, у которого проживал потерпевший, с целью выяснения обстоятельств недавно произошедшей кражи денег. На месте происшествия все, кроме потерпевшего, употребляли спиртные напитки. Уже ночью обвиняемый решил выяснить у мужчины обстоятельства другой кражи», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ходе дальнейшего конфликта обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и металлическим уголком, от чего тот через непродолжительное время скончался.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз», — пояснили в СУ СКР.