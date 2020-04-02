В Пензе конфликт между соседями закончился гибелью одного из них Криминал

Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе после конфликта на улице Лядова между двумя соседями по подъезду, закончившегося гибелью одного из них.

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«По данным следствия, вечером 29 марта возле дома на улице Лядова в Пензе обвиняемый встретил потерпевшего, с которым проживал в одном подъезде. Внезапно между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему не менее одного удара имевшимся при себе ножом в область грудной клетки», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина 1982 года рождения от полученного ножевого ранения скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

«Мужчине 1978 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.