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Житель Белинского района обвиняется в смерти супруги
13:25 | 03.04.2020 | КриминалПечать
Пенза, 3 апреля 2020. PenzaNews. Житель Белинского района Пензенской области 1985 года рождения обвиняется в причинении своей жене телесных повреждений, от которых она скончалась.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«По данным следствия, в ночное время 23 марта между супругами, проживающими в селе Аргамаково Белинского района, произошел конфликт на почве ревности. В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес один удар своей жене рукой в область лица, от которого она упала на пол», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.
В ведомстве добавили, что затем мужчина ударил супругу ногой в живот.
«От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия через непродолжительное время», — сказали в пресс-службе.
В управлении пояснили, что в настоящее время обвиняемый заключен под стражу.
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