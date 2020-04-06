Пенсионерка из Пензы лишилась 210 тыс. рублей при попытке продать массажную кровать Криминал

Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. 73-летняя пенсионерка из Пензы стала жертвой мошенничества при попытке продать массажную кровать через интернет.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщина разместила объявление на двух сайтах, после чего ей позвонила потенциальная покупательница.

«Она сказала, что желает приобрести товар, а деньги за него перечислит на банковскую карту», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что звонившая убедила пенсионерку пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций, в результате пожилая женщина перевела крупную сумму на счет чужого абонентского номера мобильной связи.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.