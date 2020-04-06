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Пенсионерка из Пензы лишилась 210 тыс. рублей при попытке продать массажную кровать

19:29 | 06.04.2020 | Криминал

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Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. 73-летняя пенсионерка из Пензы стала жертвой мошенничества при попытке продать массажную кровать через интернет.

Пенсионерка из Пензы лишилась 210 тыс. рублей при попытке продать массажную кровать. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщина разместила объявление на двух сайтах, после чего ей позвонила потенциальная покупательница.

«Она сказала, что желает приобрести товар, а деньги за него перечислит на банковскую карту», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что звонившая убедила пенсионерку пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций, в результате пожилая женщина перевела крупную сумму на счет чужого абонентского номера мобильной связи.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.

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