Житель Пензы лишился 160 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников Криминал

Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. 36-летний житель Пензы лишился 160 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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«Сначала ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сказал, что собеседнику одобрен кредит. Мужчина пояснил, что никакого кредита не оформлял. В ответ на это звонивший отметил, что так действуют мошенники. По его словам, для отмены операции требовалось назвать реквизиты карты, код безопасности с обратной стороны и цифры, которые поступят в SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина выполнил инструкции незнакомца, после чего с его счета было списано 39 тыс. рублей.

«Через некоторое время ему позвонила неизвестная женщина, которая спросила, есть ли у собеседника карты других банков, на что гражданин ответил утвердительно. После этого незнакомка пояснила, что по его карте совершаются подозрительные операции, для отмены которых необходимо продиктовать реквизиты и коды», — сказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что после этого со счета мужчины были списаны денежные средства на сумму 121 тыс. рублей.

По данному факту проводится проверка.