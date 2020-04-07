EN
16:36:25 Вторник, 7 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО Названы города и районы Пензенской области, где подтверждены случаи коронавируса

Житель Пензы лишился 160 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников

11:33 | 07.04.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. 36-летний житель Пензы лишился 160 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Житель Пензы лишился 160 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сначала ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сказал, что собеседнику одобрен кредит. Мужчина пояснил, что никакого кредита не оформлял. В ответ на это звонивший отметил, что так действуют мошенники. По его словам, для отмены операции требовалось назвать реквизиты карты, код безопасности с обратной стороны и цифры, которые поступят в SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина выполнил инструкции незнакомца, после чего с его счета было списано 39 тыс. рублей.

«Через некоторое время ему позвонила неизвестная женщина, которая спросила, есть ли у собеседника карты других банков, на что гражданин ответил утвердительно. После этого незнакомка пояснила, что по его карте совершаются подозрительные операции, для отмены которых необходимо продиктовать реквизиты и коды», — сказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что после этого со счета мужчины были списаны денежные средства на сумму 121 тыс. рублей.

По данному факту проводится проверка.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе конференция «Secon» перенесена на август Банк «Кузнецкий» начал реализацию комплекса антикризисных мер по поддержке бизнеса
В Пензе установлен автор фейка о числе умерших от коронавируса В Пензе сотрудники Росгвардии удержали женщину от необдуманного поступка
Житель Пензы обвиняется в убийстве соседа Пенсионерка из Пензы лишилась 210 тыс. рублей при попытке продать массажную кровать
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.