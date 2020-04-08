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Двое жителей Заречного задержаны по подозрению в сбыте наркотиков

15:18 | 08.04.2020 | Криминал

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Пенза, 8 апреля 2020. PenzaNews. Двое жителей Заречного Пензенской области 1996 года рождения задержаны по подозрению в сбыте наркотиков.

Двое жителей Заречного задержаны по подозрению в сбыте наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, их причастность к незаконной деятельности удалось установить после того, как в январе были выявлены пятеро потребителей наркотических веществ.

«Оперативники задержали подозреваемых в конце марта 2020 года — уже после того, как на территории региона был введен режим повышенной готовности. Несмотря на призыв оставаться дома, злоумышленники пренебрегли режимом самоизоляции. При передвижениях по городу они не использовали средства индивидуальной защиты. В ходе их личного досмотра полицейские изъяли наркотики в крупном размере, а в автотранспорте — запрещенные вещества, предназначенные для сбыта», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что подозреваемые по указанию неизвестных им лиц забирали оптовые партии наркотических средств из тайников, расположенных на обочинах автомобильных дорог, и фасовали их на более мелкие, которые оставляли в «закладках» в лесных массивах на территории Пензы», — пояснили в УМВД.

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