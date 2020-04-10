В Сердобске мужчина получил условный срок за применение насилия к полицейскому Криминал

Сердобск, 10 апреля 2020. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено 35-летнему мужчине, применившему насилие в отношении представителя власти в Сердобске Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 19 декабря 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя вызывающе в кафе на улице Молодежной города Сердобска, просьбу охраны покинуть заведение проигнорировал. Работники вызвали сотрудников полиции. Прибыв на место, потерпевший предложил дебоширу проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возмутившись законными требованиями, мужчина нанес сотруднику правоохранительных органов удар рукой по лицу», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что приговор вступил в законную силу.