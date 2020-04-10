В Никольске возбуждено дело по факту жесткого обращения с животным Криминал

Никольск, 10 апреля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», возбуждено в городе Никольске Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, труп животного, предположительно, собаки, был обнаружен повешенным неподалеку от дома №1А на улице Янтарной.

«Учитывая наличие признаков жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, материалы прокурорской проверки были направлены в межмуниципальный отдел МВД России «Никольский», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что ход расследования возбужденного уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.