Наркосбытчики из Саратова попались в Пензе на краже
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Пенза, 15 апреля 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность к незаконному сбыту наркотиков двоих жителей Саратова — мужчины 1996 года рождения и женщины 1997 года рождения, задержанных в Пензе по подозрению в совершении кражи из торгового центра. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«При личном досмотре у женщины изъяли 60 свертков с синтетическим наркотическим средством, у мужчины — пять», — уточнили в полиции.
В ведомстве добавили, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и сам является потребителем наркотиков.
«Оперативники выяснили, что данные граждане прибыли из Саратова специально для сбыта запрещенных веществ на территории Пензы. В ходе анализа их гаджетов полицейские установили координаты 10 «закладок» с наркотическими средствами, которые впоследствии были изъяты», — пояснили в УМВД.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.