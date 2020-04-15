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Наркосбытчики из Саратова попались в Пензе на краже

17:51 | 15.04.2020 | Криминал

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Пенза, 15 апреля 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность к незаконному сбыту наркотиков двоих жителей Саратова — мужчины 1996 года рождения и женщины 1997 года рождения, задержанных в Пензе по подозрению в совершении кражи из торгового центра. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Наркосбытчики из Саратова попались в Пензе на краже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При личном досмотре у женщины изъяли 60 свертков с синтетическим наркотическим средством, у мужчины — пять», — уточнили в полиции.

В ведомстве добавили, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и сам является потребителем наркотиков.

«Оперативники выяснили, что данные граждане прибыли из Саратова специально для сбыта запрещенных веществ на территории Пензы. В ходе анализа их гаджетов полицейские установили координаты 10 «закладок» с наркотическими средствами, которые впоследствии были изъяты», — пояснили в УМВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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