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В Пензе организована проверка по факту мошенничества на 1,3 млн. рублей

14:21 | 16.04.2020 | Криминал

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Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества на сумму 1,3 млн. рублей, совершенного в отношении одного из промышленных предприятий Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе организована проверка по факту мошенничества на 1,3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам представителя предприятия, в феврале 2020 года на корпоративную электронную почту поступило письмо с адреса организации-партнера из Германии. В нем содержались сведения по сверке долгов за поставки металла, в результате которой была выявлена задолженность в размере 1 млн. 333 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в ходе переписки с неизвестным, выступавшим от лица компании-партнера, были получены реквизиты, по которым переведена указанная сумма в счет погашения задолженности, однако в адрес фирмы в Германии деньги так и не поступили.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в УМВД.

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