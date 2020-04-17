Жительница Малосердобинского района обвиняется в убийстве супруга Криминал

Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Обвинение в убийстве супруга предъявлено жительнице Малосердобинского района Пензенской области 1969 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 11 апреля потерпевший пошел в гости к соседям, где распивал спиртное. После его возвращения домой между ним и супругой возник конфликт из-за того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Со слов женщины, муж в ходе ссоры дважды ударил ее рукой по голове, она, разозлившись, схватила на кухне нож и нанесла ему не менее одного удара в область грудной клетки», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что от полученного ранения, в результате которого было повреждено сердце, мужчина скончался на месте происшествия.

«В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавили в пресс-службе.