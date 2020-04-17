EN
14:58:34 Пятница, 17 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 119 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз подтвержден у 12 человек

Жительница Малосердобинского района обвиняется в убийстве супруга

09:43 | 17.04.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Обвинение в убийстве супруга предъявлено жительнице Малосердобинского района Пензенской области 1969 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Жительница Малосердобинского района обвиняется в убийстве супруга. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 11 апреля потерпевший пошел в гости к соседям, где распивал спиртное. После его возвращения домой между ним и супругой возник конфликт из-за того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Со слов женщины, муж в ходе ссоры дважды ударил ее рукой по голове, она, разозлившись, схватила на кухне нож и нанесла ему не менее одного удара в область грудной клетки», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что от полученного ранения, в результате которого было повреждено сердце, мужчина скончался на месте происшествия.

«В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавили в пресс-службе.

Новости партнеров
Читайте также
Около 200 работ поступило на конкурс «Память и гордость в сердцах поколений» В Заречном начата проверка по факту мошенничества при продаже медицинских масок
МТС запустила онлайн-карту работающего малого бизнеса В Пензенской области составлено более 100 протоколов за нарушение режима самоизоляции
Ущерб от незаконной рубки деревьев под Пензой оценивается почти в 880 тыс. рублей Житель Пензы обвиняется в применении насилия в отношении инспектора ДПС
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement