В Заречном начата проверка по факту мошенничества при продаже медицинских масок Криминал

Заречный, 17 апреля 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту мошенничества при продаже медицинских масок через интернет, жертвой которого стал 27-летний житель Заречного Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«По словам мужчины, на сайте «Авито» он обнаружил объявление о продаже медицинских масок и в ходе переписки с неизвестным договорился о приобретении товара. Следуя условиям продавца, покупатель перевел на счет неизвестного 20 тыс. рублей, однако маски до сих пор не получил», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что объявление с сайта было удалено.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.