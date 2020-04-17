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В Заречном начата проверка по факту мошенничества при продаже медицинских масок

14:20 | 17.04.2020 | Криминал

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Заречный, 17 апреля 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту мошенничества при продаже медицинских масок через интернет, жертвой которого стал 27-летний житель Заречного Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Заречном начата проверка по факту мошенничества при продаже медицинских масок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам мужчины, на сайте «Авито» он обнаружил объявление о продаже медицинских масок и в ходе переписки с неизвестным договорился о приобретении товара. Следуя условиям продавца, покупатель перевел на счет неизвестного 20 тыс. рублей, однако маски до сих пор не получил», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что объявление с сайта было удалено.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.

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