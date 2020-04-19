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В Пензенской области выросло число преступлений

15:28 | 19.04.2020 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2020. PenzaNews. 3 тыс. 396 преступлений зарегистрировано в Пензенской области с января по март 2020 года, что почти на 7% больше, чем за I квартал 2019-го. Об этом свидетельствуют данные прокуратуры региона.

В Пензенской области выросло число преступлений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации надзорного ведомства, число особо тяжких преступлений увеличилось со 182 до 196 — примерно на 8%, тяжких — с 688 до 722 (+5%), средней тяжести — с 512 до 551 (+8%), небольшой тяжести — с 1 тыс. 795 до 1 тыс. 927 (+7%).

В частности, в регионе зафиксирован рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, более чем на 36% — с 703 в I квартале 2019 года до 959 в аналогичном периоде 2020-го.

Согласно представленным данным, за первые три месяца текущего года зарегистрировано четыре преступления террористического характера, в то время как за аналогичный период 2019-го было зафиксировано одно.

Кроме того, в I квартале 2020-го совершено одно преступление экстремистской направленности. С января по март 2019-го таких зарегистрировано не было.

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