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Под Пензой женщина лишилась 1,7 млн. рублей в надежде узнать причину неудач в личной жизни

16:48 | 22.04.2020 | Криминал

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Пенза, 22 апреля 2020. PenzaNews. 26-летняя жительница Иссинского района Пензенской области перечислила более 1,7 млн. рублей незнакомке, которая пообещала узнать причину неудач в ее личной жизни с помощью магии и молитв.

Под Пензой женщина лишилась 1,7 млн. рублей в надежде узнать причину неудач в личной жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, женщина после расставания с возлюбленным попала под влияние злоумышленницы, которая сначала попросила прислать фотографии — ее и молодого человека, назвать даты рождения и другую информацию.

«Через некоторое время незнакомка вышла на связь и заявила, что девушку и молодого человека рассорила его мама, его душа нуждается в срочной магической защите и необходимо провести обряд воссоединения», — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что за эти услуги жительница Иссинского района перевела 37 тыс. рублей, после чего, связываясь с незнакомкой по телефону и через интернет, на протяжении недели выполняла различные действия, якобы в рамках неких обрядов.

«При этом неизвестная с каждым днем требовала перевести ей все больше денег», — добавили в УМВД.

В полиции пояснили, что когда личные сбережения у потерпевшей закончились, она взяла кредит и попросила о финансовой помощи своих родственников, а после того, как сумма превысила 1,7 млн. рублей, злоумышленница перестала выходить с ней на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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