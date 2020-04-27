Под Пензой мужчину будут судить за убийство односельчанина и заражение знакомой ВИЧ-инфекцией Криминал

Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. 25-летний житель села Козловка Шемышейского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 3 ст. 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией», ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Как установлено в ходе предварительного расследования, в середине августа 2019 года обвиняемый без применения насилия и принуждения совершил половой контакт в естественной форме с потерпевшей, не достигшей к тому моменту 16-летнего возраста, о чем он заведомо знал. Это повлекло заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией», — пояснила собеседница агентства, отметив, что о своем диагнозе мужчина узнал еще в 2018 году.

Она добавила, что, согласно материалам дела, в конце сентября 2020 года житель Козловки поссорился с односельчанином, который отказался везти его в Пензу на своем автомобиле.

«Для разрешения конфликта они остановились на территории яблоневого сада в селе Азрапино Шемышейского района Пензенской области. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее одного удара кулаком и трех ударов ногами по лицу, от которых тот упал на землю. Затем злоумышленник взял в бардачке автомобиля потерпевшего складной нож и нанес им не менее четырех ударов, от которых мужчина скончался на месте преступления», — сказала старший помощник прокурора региона.

Светлана Артамонова отметила, что при помощи другого знакомого, ставшего свидетелем преступления, злоумышленник оттащил труп вглубь территории яблоневого сада, после чего с места преступления скрылся на машине убитого.

По ее словам, после своего задержания мужчина признался в совершении преступлений, однако впоследствии от своих показаний отказался.