EN
14:34:05 Понедельник, 27 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Под Пензой мужчину будут судить за убийство односельчанина и заражение знакомой ВИЧ-инфекцией

11:28 | 27.04.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. 25-летний житель села Козловка Шемышейского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 3 ст. 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией», ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Под Пензой мужчину будут судить за убийство односельчанина и заражение знакомой ВИЧ-инфекцией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено в ходе предварительного расследования, в середине августа 2019 года обвиняемый без применения насилия и принуждения совершил половой контакт в естественной форме с потерпевшей, не достигшей к тому моменту 16-летнего возраста, о чем он заведомо знал. Это повлекло заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией», — пояснила собеседница агентства, отметив, что о своем диагнозе мужчина узнал еще в 2018 году.

Она добавила, что, согласно материалам дела, в конце сентября 2020 года житель Козловки поссорился с односельчанином, который отказался везти его в Пензу на своем автомобиле.

«Для разрешения конфликта они остановились на территории яблоневого сада в селе Азрапино Шемышейского района Пензенской области. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее одного удара кулаком и трех ударов ногами по лицу, от которых тот упал на землю. Затем злоумышленник взял в бардачке автомобиля потерпевшего складной нож и нанес им не менее четырех ударов, от которых мужчина скончался на месте преступления», — сказала старший помощник прокурора региона.

Светлана Артамонова отметила, что при помощи другого знакомого, ставшего свидетелем преступления, злоумышленник оттащил труп вглубь территории яблоневого сада, после чего с места преступления скрылся на машине убитого.

По ее словам, после своего задержания мужчина признался в совершении преступлений, однако впоследствии от своих показаний отказался.

Новости партнеров
Читайте также
Порядок оказания медпомощи пензенским пациентам с коронавирусом корректируют еженедельно На сайте пензенского «Горводоканала» стал доступен личный кабинет для физлиц
В Пензенской области число лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, выросло до семи В Пензенской области восемь пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
В Пензе на Митрофаньевском кладбище будет открыт мемориальный комплекс В Пензенской области на коронавирус проверили более 27 тыс. человек
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement