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Жительница Пензы сняла со счета 1,9 млн. рублей и перечислила неизвестному

14:08 | 28.04.2020 | Криминал

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Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Проверка организована в Пензе по факту мошенничества, жертвой которого стала жительница Октябрьского района города, снявшая по указанию незнакомца со своего счета 1,9 млн. рублей и перечислившая всю сумму злоумышленнику. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы сняла со счета 1,9 млн. рублей и перечислила неизвестному. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве жительница Октябрьского района. Она сказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы мониторинга Ассоциации банков России и пояснил, что в личном онлайн-кабинете собеседницы происходят подозрительные операции. Незнакомец заявил, что по ксерокопии паспорта гражданки некие лица могут снять деньги, поэтому для предотвращения списаний необходимо срочно идти в банк, снять все сбережения и перевести их на счет банковской ячейки, которые он назовет», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что женщина выполнила инструкции звонившего, при этом она все время продолжала разговор с незнакомцем.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в УМВД.

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