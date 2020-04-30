Двое жителей Пензы подозреваются в краже противогазов и респираторов Криминал

Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Двое жителей Пензы подозреваются в краже из защитного сооружения гражданской обороны, расположенного в Железнодорожном районе, 16 противогазов, 25 фильтров для них, шести респираторов, общевойскового защитного комплекта и других предметов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Подозреваемые признались в содеянном. Они пояснили, что после распития спиртных напитков решили проникнуть в помещение защитного сооружения и посмотреть, что там находится. Умысел на совершение кражи возник у них уже после того, как они попали внутрь», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что мужчины планировали оставить часть украденного себе, а остальное — раздать знакомым.

«Сотрудники полиции изъяли похищенные вещи в гараже одного из подозреваемых. В настоящее время имущество возвращено законным владельцам», — пояснили в УМВД.

В ведомстве отметили, что установлена причастность подозреваемых к серии краж имущества из трех аналогичных защитных сооружений — они признались в хищении огнетушителя, тепловой пушки, аккумулятора от дизельного генератора и конвектора.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.