Возбуждено уголовное дело из-за комментариев в соцсети о заразившихся коронавирусом Криминал

Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Следственный отдел УФСБ России по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в отношений граждан, заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона.

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В нем поясняется, что основанием для этого послужило содержание комментариев пользователя социальной сети «ВКонтакте», размещенных к новости о количестве инфицированных, которая была опубликована на странице одного из сообществ.

«На основании материалов прокуратуры области Генпрокуратура РФ внесла требование в Роскомнадзор об ограничении доступа к комментариям, носящим экстремистский характер. Доступ к ним заблокирован», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что ход расследования возбужденного уголовного дела находится на контроле прокуратуры Пензенской области.