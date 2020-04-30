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Возбуждено уголовное дело из-за комментариев в соцсети о заразившихся коронавирусом

17:55 | 30.04.2020 | Криминал

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Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Следственный отдел УФСБ России по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в отношений граждан, заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона.

Возбуждено уголовное дело из-за комментариев в соцсети о заразившихся коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что основанием для этого послужило содержание комментариев пользователя социальной сети «ВКонтакте», размещенных к новости о количестве инфицированных, которая была опубликована на странице одного из сообществ.

«На основании материалов прокуратуры области Генпрокуратура РФ внесла требование в Роскомнадзор об ограничении доступа к комментариям, носящим экстремистский характер. Доступ к ним заблокирован», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что ход расследования возбужденного уголовного дела находится на контроле прокуратуры Пензенской области.

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