По факту кражи со счетов жительницы Пензы более 400 тыс. рублей возбуждено дело Криминал

Пенза, 2 мая 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту кражи более 400 тыс. рублей со счетов 50-летней женщины.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, деньги были похищены после звонка неизвестной, которая представилась сотрудницей банка и убедила собеседницу, что некие лица пытаются оформить на нее кредит.

«Звонившая пояснила, что для отмены операции необходимо установить программу удаленного доступа, назвать реквизиты банковских карт и цифровые коды, которые поступят в SMS. После передачи запрашиваемых сведений женщина обнаружила, что со счетов ее карт списано 407 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.