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В Пензе заключен под стражу мужчина, набросившийся с ножом на собутыльника

17:30 | 02.05.2020 | Криминал

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Пенза, 2 мая 2020. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 41-летнего жителя Каменского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, с которым он распивал спиртное в съемной квартире в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе заключен под стражу мужчина, набросившийся с ножом на собутыльника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данный гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В 2013 году он освободился из исправительной колонии», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что в последнее время обвиняемый снимал комнату в квартире одного из домов на улице Суворова, при этом в другой проживают трое молодых людей, вместе с которыми он регулярно распивал спиртные напитки.

«Днем 14 апреля все четверо вновь стали употреблять алкоголь. После того как спиртное закончилось, обвиняемый и потерпевший вместе пошли в магазин, где приобрели две бутылки водки. Вернувшись домой, они продолжили выпивать. В процессе между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого они стали бороться. Обвиняемый схватил лежавший на стуле нож и ударил потерпевшего в область живота. Впоследствии злоумышленник не смог объяснить причину своего агрессивного поведения», — сказали в пресс-службе.

В УМВД отметили, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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