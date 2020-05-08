Под Пензой мужчина лишился более 200 тыс. рублей в надежде найти удаленную работу Криминал

Пенза, 8 мая 2020. PenzaNews. Житель Мокшанского района Пензенской области лишился более 200 тыс. рублей в надежде найти удаленную работу.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, по совету незнакомки, с которой он общался по телефону, мужчина установил на ноутбук несколько программ, зарегистрировался в приложении, внес на свой электронный кошелек определенную сумму и перевел ее в биткоины.

«При этом он установил программу, с помощью которой посторонние лица получили доступ к его компьютеру. Затем мужчина в несколько приемов конвертировал в цифровую валюту более 200 тыс. рублей. Вскоре он обнаружил, что эти средства исчезли из его электронного кошелька, после чего ему поступил звонок от неизвестных с предложением перечислить еще 250 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в этот момент мужчина осознал обман.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в пресс-службе.