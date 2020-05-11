В Пензе задержаны администратор интернет-магазина по продаже наркотиков и закладчик Криминал

Пенза, 11 мая 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали с поличным в Пензе администратора интернет-магазина по продаже наркотиков и оптового закладчика. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Установлено, что младший из подозреваемых являлся администратором интернет-магазина по продаже наркотических средств. Он координировал бесконтактным способом деятельность розничных закладчиков и регулировал спорные вопросы с клиентами. Второй злоумышленник выполнял роль оптового закладчика. Он забирал крупные партии наркотиков и фасовал их на более мелкие, которые затем оставлял в потайных местах на территории Пензенской области для дальнейшего сбыта. В это же время он склонил к употреблению запрещенных веществ свою сожительницу», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что при личном досмотре и в ходе обысков у подозреваемых изъяты марихуана, ЛСД, амфетамин и мефедрон.

«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело», — добавили в УМВД.