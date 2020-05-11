EN
03:13:29 Вторник, 12 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе задержаны администратор интернет-магазина по продаже наркотиков и закладчик

13:07 | 11.05.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 11 мая 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали с поличным в Пензе администратора интернет-магазина по продаже наркотиков и оптового закладчика. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе задержаны администратор интернет-магазина по продаже наркотиков и закладчик. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что младший из подозреваемых являлся администратором интернет-магазина по продаже наркотических средств. Он координировал бесконтактным способом деятельность розничных закладчиков и регулировал спорные вопросы с клиентами. Второй злоумышленник выполнял роль оптового закладчика. Он забирал крупные партии наркотиков и фасовал их на более мелкие, которые затем оставлял в потайных местах на территории Пензенской области для дальнейшего сбыта. В это же время он склонил к употреблению запрещенных веществ свою сожительницу», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что при личном досмотре и в ходе обысков у подозреваемых изъяты марихуана, ЛСД, амфетамин и мефедрон.

«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело», — добавили в УМВД.

Новости партнеров
Читайте также
Пенсионерка лишилась около 50 тыс. рублей при продаже дома в Спасске Задержан аферист из Самары, выманивший деньги у пензенского таксиста
В Пензенской области из-за коронавируса под меднаблюдением находятся более 4 тыс. человек В Пензенской области коронавирусом заразился двухлетний ребенок
По факту гибели двух женщин при пожаре под Пензой организована проверка Прокуратура потребовала обеспечить пожарную безопасность в Сосновоборском районе
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама