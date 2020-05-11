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Задержан аферист из Самары, выманивший деньги у пензенского таксиста

16:12 | 11.05.2020 | Криминал

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Пенза, 11 мая 2020. PenzaNews. Полицейские задержали 39-летнего жителя Самары, который путем обмана выманил деньги у таксиста в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Задержан аферист из Самары, выманивший деньги у пензенского таксиста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Злоумышленник позвонил мужчине и сказал, что представляет интересы иностранной делегации, которой нужно оказать транспортные услуги. Он пообещал заплатить по повышенному тарифу и попросил пополнить счет его абонентского номера, пояснив, что вернет деньги позже. Таксист согласился на это, рассчитывая получить выгодный заказ, и перевел 8 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что звонивший указал адрес, по которому следовало забрать иностранцев, но там никого не оказалось, а клиент перестал брать трубку.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления МВД России по Пензенской области установили личность злоумышленника и задержали его. У него изъяли SIM-карты, банковские карты и мобильный телефон, с помощью которых он совершал преступления. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что неоднократно обманывал пензенских таксистов, используя аналогичную схему. Полученные от них деньги он переводил на банковскую карту, а затем приобретал на вырученные средства продукты питания. Установлена его причастность к двум таким фактам», — сказали в пресс-службе.

В управлении уточнили, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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