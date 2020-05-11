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Пенсионерка лишилась около 50 тыс. рублей при продаже дома в Спасске

17:47 | 11.05.2020 | Криминал

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Пенза, 11 мая 2020. PenzaNews. 68-летняя женщина лишилась около 50 тыс. рублей при попытке продать дом в городе Спасске Пензенской области с помощью сайта объявлений.

Пенсионерка лишилась около 50 тыс. рублей при продаже дома в Спасске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, дочь пенсионерки разместила информацию в интернете, после чего с пожилой женщиной по телефону связалась потенциальная покупательница.

«Она сказала, что желает приобрести дом, и под предлогом перечисления задатка попросила проследовать к ближайшему банковскому терминалу. Следуя указаниям незнакомки, пенсионерка перечислила на счет абонентского номера мобильной связи 49 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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