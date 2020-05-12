В Пензе осужденному назначено наказание за наркотик, спрятанный в курице Криминал

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы назначил наказание в виде восьми месяцев лишения свободы 27-летнему жителю региона, который признан виновным в покушении на незаконное приобретение наркотика, спрятанного в приготовленной на гриле курице. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Пензенской области», — отметили в ведомстве.

В полиции пояснили, что курицу с запрещенным веществом злоумышленнику, отбывающему наказание в исправительной колонии, пыталась передать жена его знакомого, при этом о содержимом она не знала.

«Наркотик в комнате досмотра личных вещей граждан изъяли сотрудники исправительного учреждения», — уточнили в пресс-службе.