В Пензе трое мужчин обвиняются в вымогательстве денег под видом полицейских Криминал

Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Двое жителей Пензы и уроженец Казахстана обвиняются в вымогательстве денег под видом сотрудников правоохранительных органов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Потерпевший пояснил полицейским, что на пороге квартиры по месту жительства на него напали неизвестные. Они назвали себя сотрудниками полиции, сказали гражданину, что он якобы занимается противоправной деятельностью. Нападавшие добавили, что могут подбросить ему запрещенные вещества, если он не передаст им 2 млн. рублей. Потерпевший, которого повалили на пол и на протяжении нескольких минут удерживали в таком положении без возможности видеть происходящее вокруг, согласился с требованиями неизвестных при условии выплаты вдвое меньшей суммы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по требованию нападавших гражданин на своем автомобиле вместе со злоумышленниками проехал по нескольким городским ломбардам, пытаясь заложить машину, однако они оказались закрыты.

«Мужчина позвонил своему знакомому, которому объяснил ситуацию и попросил предоставить необходимую сумму. Тот согласился и сообщил о случившемся в полицию», — пояснили в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», обвиняемые, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности, заключены под стражу.