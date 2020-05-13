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В Пензенской области заключен под стражу мужчина, набросившийся на приятеля с топором

17:38 | 13.05.2020 | Криминал

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Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении мужчины, который обвиняется в покушении на убийство приятеля в Шемышейском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензенской области заключен под стражу мужчина, набросившийся на приятеля с топором. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 24 апреля 43-летний обвиняемый, находясь у себя дома в селе Пиксанкино, распивал спиртное с приятелем. В процессе общения между мужчинами произошел конфликт. Как пояснил злоумышленник в ходе допросов, они начали друг друга оскорблять нецензурными выражениями. Хозяин дома ударил приятеля по лицу кулаком, отчего тот упал на пол. Затем обвиняемый схватил топор и нанес им не менее двух ударов по голове и телу потерпевшего, причинив ему травму головы, резаные раны лица, левой руки, перелом нижней челюсти и одного ребра», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что мужчина, который сразу после случившегося был госпитализирован, до настоящего времени проходит лечение в Пензе.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — добавила Татьяна Махницкая.

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