Под Пензой возбуждено дело по факту травмирования мужчины стрелой экскаватора Криминал

Пенза, 14 мая 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования мужчины стрелой экскаватора в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 29 апреля сервисный инженер организации, занимающейся реализацией и обслуживанием сельскохозяйственной и строительной техники, выполнял работы по ремонту экскаватора-погрузчика. Вследствие отсутствия должного контроля за проведением работ со стороны лица, ответственного за соблюдение техники безопасности, в результате падения стрелы экскаватора-погрузчика потерпевшему была причинена черепно-мозговая травма, расценивающаяся как тяжкий вред здоровью», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что инженер госпитализирован в одну из больниц Пензы.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и работников организации, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснила Татьяна Махницкая.