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Под Пензой возбуждено дело по факту травмирования мужчины стрелой экскаватора

13:49 | 14.05.2020 | Криминал

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Пенза, 14 мая 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования мужчины стрелой экскаватора в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой возбуждено дело по факту травмирования мужчины стрелой экскаватора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 29 апреля сервисный инженер организации, занимающейся реализацией и обслуживанием сельскохозяйственной и строительной техники, выполнял работы по ремонту экскаватора-погрузчика. Вследствие отсутствия должного контроля за проведением работ со стороны лица, ответственного за соблюдение техники безопасности, в результате падения стрелы экскаватора-погрузчика потерпевшему была причинена черепно-мозговая травма, расценивающаяся как тяжкий вред здоровью», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что инженер госпитализирован в одну из больниц Пензы.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и работников организации, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснила Татьяна Махницкая.

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