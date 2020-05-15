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Жителя Пензенской области будут судить за смерть собутыльника

15:56 | 15.05.2020 | Криминал

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Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. Житель Пензенской области 1997 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Жителя Пензенской области будут судить за смерть собутыльника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 21 ноября 2019 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, познакомился около дома по улице Светлой в селе Засечном Пензенского района с потерпевшим. Тот пригласил нового знакомого к себе в гости. В процессе распития спиртного между ними возник конфликт. Из-за чего именно, злоумышленник не вспомнил, ссылаясь на состояние опьянения. Обвиняемый нанес руками и ногами не менее шести ударов по голове потерпевшего, после чего покинул квартиру», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что смерть 30-летнего потерпевшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

По словам Татьяны Махницкой, в ходе следствия обвиняемый находился под стражей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила она.

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