Жителя Пензенской области будут судить за смерть собутыльника Криминал

Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. Житель Пензенской области 1997 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в ночь на 21 ноября 2019 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, познакомился около дома по улице Светлой в селе Засечном Пензенского района с потерпевшим. Тот пригласил нового знакомого к себе в гости. В процессе распития спиртного между ними возник конфликт. Из-за чего именно, злоумышленник не вспомнил, ссылаясь на состояние опьянения. Обвиняемый нанес руками и ногами не менее шести ударов по голове потерпевшего, после чего покинул квартиру», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что смерть 30-летнего потерпевшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

По словам Татьяны Махницкой, в ходе следствия обвиняемый находился под стражей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила она.