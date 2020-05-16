EN
18:03:19 Суббота, 16 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксирован 1 тыс. 41 случай заражения коронавирусом, 736 человек выздоровели, 10 пациентов умерли

Жительница Пензы перевела неизвестным 100 тыс. рублей в надежде получить кредит

12:40 | 16.05.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 16 мая 2020. PenzaNews. 30-летняя жительница Пензы перевела неизвестным 100 тыс. рублей в надежде получить кредит. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы перевела неизвестным 100 тыс. рублей в надежде получить кредит. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина оставила заявку на сайте, и вскоре ей позвонил неизвестный, который представился менеджером. Он сказал, что собеседнице готовы выдать заем, нужно лишь перевести 4,5 тыс. рублей. Незнакомец добавил, что эта сумма активирует внутренний счет, который якобы открыт в банке для гражданки, и она получит деньги», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что далее злоумышленники, продолжая вводить женщину в заблуждение, сначала убедили ее в невозможности провести операцию, затем — в необходимости оплаты страховки, после чего стали выманивать деньги под другими предлогами.

«В итоге за три дня она перевела мошенникам около 100 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Центр «Мой бизнес» будет оказывать услуги по подготовке документов для открытия своего дела Встреча руководства пензенского «Дизеля» с болельщиками пройдет в онлайн-формате
Пензенский центр поддержки экспорта отложил бизнес-миссии из-за коронавируса Двое пензенцев подозреваются в краже имущества из сгоревшего павильона
В Пензе больница №5 будет присоединена к областной В Пензенской области за четыре месяца выявлено 145 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама