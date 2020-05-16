Жительница Пензы перевела неизвестным 100 тыс. рублей в надежде получить кредит Криминал

Пенза, 16 мая 2020. PenzaNews. 30-летняя жительница Пензы перевела неизвестным 100 тыс. рублей в надежде получить кредит. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Женщина оставила заявку на сайте, и вскоре ей позвонил неизвестный, который представился менеджером. Он сказал, что собеседнице готовы выдать заем, нужно лишь перевести 4,5 тыс. рублей. Незнакомец добавил, что эта сумма активирует внутренний счет, который якобы открыт в банке для гражданки, и она получит деньги», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что далее злоумышленники, продолжая вводить женщину в заблуждение, сначала убедили ее в невозможности провести операцию, затем — в необходимости оплаты страховки, после чего стали выманивать деньги под другими предлогами.

«В итоге за три дня она перевела мошенникам около 100 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.