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Начата проверка по факту мошенничества при продаже медицинских масок в Сердобске

14:11 | 17.05.2020 | Криминал

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Сердобск, 17 мая 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества при продаже медицинских масок в Сердобске Пензенской области.

Начата проверка по факту мошенничества при продаже медицинских масок в Сердобске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, представитель местного медцентра нашла в интернете заинтересовавшее ее объявление, позвонила по контактному телефону и договорилась о приобретении 3 тыс. масок за 60 тыс. рублей.

«Ее собеседник представился главным менеджером организации и устно заверил, что поставщик имеет серьезную репутацию и маски будут доставлены в кратчайшие сроки. На следующий день гражданка перевела условленную сумму на расчетный счет, но товар до сих пор не получила», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что сайт фирмы перестал работать, а мужчина больше не отвечает на звонки.

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