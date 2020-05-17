Начата проверка по факту мошенничества при продаже медицинских масок в Сердобске Криминал

Сердобск, 17 мая 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества при продаже медицинских масок в Сердобске Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, представитель местного медцентра нашла в интернете заинтересовавшее ее объявление, позвонила по контактному телефону и договорилась о приобретении 3 тыс. масок за 60 тыс. рублей.

«Ее собеседник представился главным менеджером организации и устно заверил, что поставщик имеет серьезную репутацию и маски будут доставлены в кратчайшие сроки. На следующий день гражданка перевела условленную сумму на расчетный счет, но товар до сих пор не получила», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что сайт фирмы перестал работать, а мужчина больше не отвечает на звонки.