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Под Пензой у посетителя сельского магазина угнали автомобиль

15:33 | 17.05.2020 | Криминал

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Пенза, 17 мая 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» возбуждено по факту угона иномарки «Renault Logan» у 47-летнего мужчины, который на несколько минут зашел в магазин на улице Набережной в селе Соловцово Иссинского района Пензенской области и оставил ключи в замке зажигания.

Под Пензой у посетителя сельского магазина угнали автомобиль. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 54-летнего односельчанина мужчины.

«По словам злоумышленника, он находился в состоянии алкогольного опьянения и из-за этого принял машину за свою», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что транспортное средство было обнаружено у дома подозреваемого, при этом на машине появились механические повреждения.

«Злоумышленник совершил ДТП на угнанном автомобиле — он допустил наезд на газовую стойку», — пояснили в пресс-службе.

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