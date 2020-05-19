Обвиняемые в убийстве пенсионерки в Бессоновке заключены под стражу Криминал

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении двоих мужчин 1978 и 1982 годов рождения, которые обвиняются в убийстве 83-летней пенсионерки в селе Бессоновка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, утром 12 мая двое мужчин распивали спиртное в Бессоновке. Один из злоумышленников, располагая информацией о наличии у местной жительницы денежных средств, предложил приятелю ограбить ее. Вооружившись ножами, подельники пришли к дому пенсионерки. Зайдя внутрь, злоумышленники поочередно нанесли потерпевшей в общей сложности не менее пяти ударов ножами по телу и шее. При этом 41-летний мужчина спросил у престарелой женщины, где она хранит деньги. Обнаружив 30 тыс. рублей, подельники скрылись с места преступления, поделив похищенное поровну. От ножей они избавились на улице, выбросив их в кусты», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что потерпевшая скончалась на месте происшествия от множественных колото-резаных ранений груди, живота и шеи, осложнившихся массивной кровопотерей.

«Тело погибшей было обнаружено в доме в тот же день двумя местными жительницами, которые зашли к пожилой женщине», — отметила Татьяна Махницкая.

Старший помощник руководителя управления добавила, что предполагаемые злоумышленники были задержаны в течение нескольких суток.

«Ранее оба жителя Бессоновки уже привлекались к уголовной ответственности: один за неуплату средств на содержание детей, хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью, второй за неуплату средств на содержание детей и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», — сказала она.