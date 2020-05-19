EN
23:36:13 Вторник, 19 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 245 случаев заражения коронавирусом, 861 пациент выздоровел, 12 человек умерли

Обвиняемые в убийстве пенсионерки в Бессоновке заключены под стражу

15:16 | 19.05.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении двоих мужчин 1978 и 1982 годов рождения, которые обвиняются в убийстве 83-летней пенсионерки в селе Бессоновка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Обвиняемые в убийстве пенсионерки в Бессоновке заключены под стражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 12 мая двое мужчин распивали спиртное в Бессоновке. Один из злоумышленников, располагая информацией о наличии у местной жительницы денежных средств, предложил приятелю ограбить ее. Вооружившись ножами, подельники пришли к дому пенсионерки. Зайдя внутрь, злоумышленники поочередно нанесли потерпевшей в общей сложности не менее пяти ударов ножами по телу и шее. При этом 41-летний мужчина спросил у престарелой женщины, где она хранит деньги. Обнаружив 30 тыс. рублей, подельники скрылись с места преступления, поделив похищенное поровну. От ножей они избавились на улице, выбросив их в кусты», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что потерпевшая скончалась на месте происшествия от множественных колото-резаных ранений груди, живота и шеи, осложнившихся массивной кровопотерей.

«Тело погибшей было обнаружено в доме в тот же день двумя местными жительницами, которые зашли к пожилой женщине», — отметила Татьяна Махницкая.

Старший помощник руководителя управления добавила, что предполагаемые злоумышленники были задержаны в течение нескольких суток.

«Ранее оба жителя Бессоновки уже привлекались к уголовной ответственности: один за неуплату средств на содержание детей, хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью, второй за неуплату средств на содержание детей и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», — сказала она.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Реконструкция здания бывшего дома офицеров в Пензе завершена почти на 85% — министр Компания «Т Плюс» направила 104 млн. рублей на борьбу с коронавирусом в регионах присутствия
Татьяне Васильевой планируется присвоить звание «Почетный гражданин города Пензы» Платные парковки в 2019 году пополнили бюджет Пензы почти на 6 млн. рублей
«Т Плюс» в 2020 году вложит в теплосети и источники генерации более 30 млрд. рублей В Пензенской области проведено около 61 тыс. тестов на коронавирус
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама