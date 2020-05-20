EN
22:46:03 Среда, 20 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 317 случаев заражения коронавирусом, 944 человека выздоровели, 12 пациентов умерли

Жительница Пензы осуждена за убийство сына

18:33 | 20.05.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Жительница Пензы 1963 года рождения осуждена за убийство сына. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Жительница Пензы осуждена за убийство сына. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что утром 2 ноября 2019 года женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, возвращалась домой от сожителя, с которым у нее произошла ссора. В своей квартире на улице Клары Цеткин в Пензе она увидела, что ее сын 1987 года рождения спит. Почувствовав от него запах алкоголя, злоумышленница разозлилась, поскольку сын обещал ей больше не употреблять спиртное. Взяв на кухне нож, она нанесла ему один удар в грудную клетку», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что потерпевший скончался на месте происшествия.

«Ранее его мать уже привлекалась к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти», — отметила старший помощник руководителя следственного управления.

Она добавила, что суд с учетом предыдущего приговора назначил жительнице Пензы наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в 6 тыс. рублей.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
На строительство сетей водоотведения в районе Большой Брусничной потратят 19 млн. рублей Уроженка Пензы назначена заместителем министра просвещения России
На строительство сетей водоснабжения севернее улицы Магистральной направят 14,5 млн. рублей Суд подтвердил законность штрафа, назначенного «Пензадорстрою»
Водопровод в поселок ЗИФ планируется провести к концу сентября 2020 года В Пензенской области проведено более 62 тыс. тестов на коронавирус
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама