Жительница Пензы осуждена за убийство сына Криминал

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Жительница Пензы 1963 года рождения осуждена за убийство сына. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что утром 2 ноября 2019 года женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, возвращалась домой от сожителя, с которым у нее произошла ссора. В своей квартире на улице Клары Цеткин в Пензе она увидела, что ее сын 1987 года рождения спит. Почувствовав от него запах алкоголя, злоумышленница разозлилась, поскольку сын обещал ей больше не употреблять спиртное. Взяв на кухне нож, она нанесла ему один удар в грудную клетку», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что потерпевший скончался на месте происшествия.

«Ранее его мать уже привлекалась к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти», — отметила старший помощник руководителя следственного управления.

Она добавила, что суд с учетом предыдущего приговора назначил жительнице Пензы наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в 6 тыс. рублей.