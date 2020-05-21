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В Пензе молодой мужчина перевел неизвестным более 370 тыс. рублей

17:28 | 21.05.2020 | Криминал

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Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. 27-летний житель Пензы лишился более 370 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

В Пензе молодой мужчина перевел неизвестным более 370 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что на имя собеседника оформлен кредит на 172 тыс. рублей, для отмены которого нужно пройти к ближайшему банкомату», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что гражданин, следуя инструкциям злоумышленника, снял с кредитной и дебетовых карт 372 тыс. рублей, после чего перевел эти деньги на счета 22 абонентских номеров мобильной связи.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в пресс-службе.

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