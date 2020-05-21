В Пензе молодой мужчина перевел неизвестным более 370 тыс. рублей Криминал

Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. 27-летний житель Пензы лишился более 370 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что на имя собеседника оформлен кредит на 172 тыс. рублей, для отмены которого нужно пройти к ближайшему банкомату», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что гражданин, следуя инструкциям злоумышленника, снял с кредитной и дебетовых карт 372 тыс. рублей, после чего перевел эти деньги на счета 22 абонентских номеров мобильной связи.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в пресс-службе.