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Под Пензой подросток осужден за кражу денег с карты отца

09:41 | 22.05.2020 | Криминал

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Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. 17-летний житель села Бессоновка Пензенской области осужден за кражу денег с банковской карты своего отца. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой подросток осужден за кражу денег с карты отца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 28 декабря 2019 года несовершеннолетний, находясь в квартире, расположенной в Бессоновке, имея доступ к банковской карте отца, перевел с помощью мобильного телефона на свою карту 1,5 тыс. рублей и в тот же вечер снял деньги в банкомате. Днем 31 декабря аналогичным образом подросток завладел суммой в размере 1,5 тыс. рублей и обналичил средства. 1 января он, находясь в квартире дома на улице Революционной в Пензе, перевел с карты отца на свою еще 1,3 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что похищенными деньгами в сумме более 4 тыс. рублей юноша распорядился по своему усмотрению.

«Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год», — сказала Татьяна Махницкая.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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